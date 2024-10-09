Yalı Çapkını'nda ekrana kilitleyecek sahne: "Lütfen evlenme Ferit"

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, bu hafta da heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Star TV'de cuma akşamı yayınlanacak olan 78. bölüm, şimdiden büyük merak uyandırdı. Yeni bölümden yayınlanan 2. fragman ise sosyal medyada gündem oldu.

Fragmanda, Seyran’ın Ferit’e hitaben söylediği "Lütfen evlenme Ferit" sözleri dikkat çekti. Bu dramatik an, izleyicilerin kafasında birçok soru işareti bıraktı. Seyran’ın bu sözleri, dizinin gidişatında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor olabilir. Ferit ve Seyran arasında yaşanan bu gerilim, dizinin sevenlerini ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

Her hafta reyting rekorları kıran Yalı Çapkını, bu bölümde de izleyicilerine büyük sürprizler hazırlıyor. Şimdi gözler, Ferit’in Seyran’ın bu isteğine nasıl karşılık vereceğinde.



Yalı Çapkını 78. Bölüm 2. Fragmanı: