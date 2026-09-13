Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan Küslüğünü Bitiren Sürpriz

Şebnem Bozoklu, meslektaşı ve okul arkadaşı Enis Arıkan ile geçmişte yaşadığı büyük bir kavga anısını anlattı. Katıldığı samimi bir söyleşide aralarındaki bağın bir dönem kopma noktasına geldiğini aktaran başarılı sanatçı bu krizi aşmak için attığı yaratıcı adımı paylaştı. Yaşanan sert tartışmanın ardından geliştirdiği esprili yöntemle arkadaşlığını kurtaran ünlü oyuncu hatasını kabul ederek uzlaşma sağladığını dile getirdi.

"Seni Artık Görmek İstemiyorum" Resti

İkili arasında patlak veren gerilimin hızla tırmandığını belirten Bozoklu aralarındaki bağın tamir edilemez bir boyuta ulaştığını hissettiğini söyledi. Tartışma sırasında Arıkan'ın kendisine "Şebnem seni artık görmek istemiyorum" diyerek kapıyı gösterdiğini belirten oyuncu o an büyük bir öfkeyle daireyi terk ettiğini anlattı. Sokakta tek başına yürürken derin bir vicdan muhasebesi yaptığını ifade eden sanatçı olaydaki asıl kabahatin kendisinde olduğunu hemen kavradığını ve yakın arkadaşını kaybetmeyi hiçbir şekilde göze alamayacağını fark ettiğini aktardı.

Bayhan CD'siyle Kapıya Dayandı

Kriz anında beklenmedik bir formül üreten Bozoklu o yıllarda ekranlarda fırtınalar estiren efsane yarışma programı Popstar Türkiye'den esinlendi. Enis Arıkan'ın o dönem yarışmacılardan Bayhan'ın parçalarını sürekli duygu yüklü biçimde söylediğini hatırlayan sanatçı vakit kaybetmeden en yakın müzik mağazasına koştu. Raflardan Bayhan'ın albüm CD'sini satın alan oyuncu hemen arkadaşının evine geri döndü. Zili çaldıktan sonra yüzünü CD kabının ardına gizleyen Bozoklu kapı açıldığı an "Ben değil, Bayhan geldi" diyerek içeri adım attı. Bu mizahi sürpriz karşısında kahkahalara boğulan iki yol arkadaşı birbirlerine sarılarak aralarındaki tüm kırgınlığı saniyeler içinde noktaladı.

Çeyrek Asırlık Sarsılmaz Birliktelik

Konservatuvar sıralarından bu yana süren güçlü bağlarıyla dikkat çeken iki popüler isim sanat camiasındaki örnek dayanışmalarını çeyrek asırdır kesintisiz sürdürüyor. Dönem dönem televizyon projelerinde ve tiyatro sahnelerinde de birlikte seyirci karşısına çıkan ikili özel hayatlarındaki samimiyeti koruyor. Bozoklu'nun gülümseyerek paylaştığı bu nostaljik anı dijital platformlarda da geniş bir etkileşim yarattı. Takipçiler usta oyuncunun dostluğunu yaşatmak adına gösterdiği neşeli çabayı takdirle karşıladı.