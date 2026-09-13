Ebru Gündeş'in 200 Bin Dolarlık Yüz Gerdirme Operasyonu: İlk Fotoğraflarını Paylaştı

Ebru Gündeş geçirdiği cerrahi operasyonla magazin dünyasında geniş bir yankı uyandırdı. Sahne aldığı mekânda yüzünü gerdirdiğini dinleyicilerine aktaran 51 yaşındaki sanatçı operasyonun ardından çekilen yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Başarılı yorumcunun kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı güncel portreler kısa sürede dijital mecralarda geniş bir etkileşim dalgası meydana getirdi.

Konser Sahnesinde Gelen İtiraf

Görsel değişimini gizlemeyen ünlü şarkıcı geçirdiği operasyonu ilk olarak canlı konserinde dinleyicilerine duyurdu. Sahne ışıkları altında mikrofonu eline alarak samimi bir açıklama yapan Gündeş, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" sözleriyle cerrahi müdahaleyi doğrudan doğruladı. Konser salonunu dolduran hayranlarının alkışlarla destek verdiği bu açıklama sanatçının sahne performansının hemen ardından magazin basınının en çok konuştuğu başlıklardan biri haline geldi. Deneyimli solist operasyon sonrasında kavuştuğu dinamik yüz hatlarını sergilemekten kaçınmadı.

Operasyonun Yüksek Maliyeti Gündemde

Ünlü sanatçının gençleşmek amacıyla yaptırdığı cerrahi işlemin parasal boyutu da televizyon ekranlarında geniş yer buldu. "Gel Konuşalım" adlı televizyon programında masaya yatırılan bilgilere göre Gündeş bu özel yüz gerdirme prosedürü için 200 bin dolar, yani güncel kurla yaklaşık 10 milyon Türk Lirası harcadı.

Sanat dünyasında ve sosyal medya kullanıcıları arasında uzun süre konuşulan bu yüksek maliyet estetik operasyonun kapsamını ortaya koydu. Ortaya atılan bu iddia karşısında sanatçı cephesinden bir yalanlama gelmezken estetik yatırımı magazin bültenlerinin ana gündem maddesi oldu.

Sosyal Medyada Yoğun Etkileşim

Müdahalenin ardından nekahat dönemini tamamlayan usta müzisyen yüzündeki değişimi gözler önüne seren en yeni karelerini Instagram hesabında yayımladı. 51 yaşındaki sanatçının objektife verdiği taze pozlar kısa süre içerisinde on binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Takipçileri, şarkıcının yeni çehresi ve dinamik ifadesi üzerine farklı görüşler paylaşarak fotoğrafları öne taşıdı. Yıllardır hem sahne performansları hem kişisel tercihleriyle kamuoyunun radarında kalan ünlü isim yenilenen enerjisiyle konser takvimine odaklanmayı sürdürüyor.