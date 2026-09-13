Tahliye Edilen Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş'ın İlk Görüntüsü

Sosyal medya platformlarında paylaştığı videolar gerekçesiyle hakkında adli soruşturma açılan internet fenomeni Fatma Soydaş tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan tahliye oldu. TikTok ve Instagram mecralarında "ffatmaase" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan içerik üreticisi yürütülen yargı süreci kapsamında yaklaşık iki aydır cezaevinde bulunuyordu. Mahkemenin tahliye yönündeki ara kararının ardından serbest kalan fenomenin cezaevi kapısından çıktıktan sonra çekilen ilk görüntüleri kamuoyuna yansıdı.

Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Soydaş’ın sanal alemde dolaşıma soktuğu içeriklerin Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinde yer alan dini değerleri alenen aşağılama suçunu oluşturduğu tespitiyle soruşturma başlattı. Emniyet birimlerinin yürüttüğü teknik incelemeler sonucunda şüphelinin İstanbul’da bulunduğu belirlendi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şahsın hesapları için yargı makamları hızla tedbir aldı. Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği, suç unsuru barındırdığı değerlendirilen profillere doğrudan erişim engeli getirilmesine hükmetti. Adliyedeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen içerik üreticisi müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki Aylık Tutukluluk Sona Erdi

Dosyadaki delil durumunu ve tutukluluk süresini yeniden değerlendiren yetkili mahkeme Soydaş hakkında tahliye kararı verdi. Yaklaşık iki aydır cezaevinde tutulan sosyal medya üreticisi idari işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte salıverildi. Kararın infaz edilmesiyle birlikte davanın tutuklu yürütülen aşaması sona ererken adli sürecin tutuksuz olarak devam edeceği bildirildi.

Cezaevinden Çıkış Anı Gündem Oldu

Tahliyenin gerçekleşmesiyle birlikte Fatma Soydaş’ın cezaevi yerleşkesinden ayrıldığı anlara ait ilk kayıtlar dijital ortamlarda hızla yayıldı. Yakınları ve avukatları tarafından karşılanan fenomenin cezaevinden çıkışı sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir etkileşim oluşturdu. Görüntülerde cezaevi çıkışında ailesiyle bir araya gelen internet ünlüsünün doğrudan evine geçtiği kaydedildi. Yargı makamlarının yürüttüğü hukuki sürecin önümüzdeki günlerde yapılacak duruşmalarla devam etmesi bekleniyor.