Pankreas Kanseri Tedavisi Gören Gül Onat Taburcu Oldu

Pankreas kanseriyle mücadele eden ve böbrek ameliyatı geçiren usta oyuncu Gül Onat tedavisinin ardından hastaneden taburcu olarak evine döndü.

Pankreas Kanseri Tedavisi Gören Gül Onat Taburcu Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-09-2026 13:40

Gül Onat pankreas kanseri tedavisi kapsamında geçirdiği operasyonların ardından hastaneden çıktı. Kemoterapi maratonuyla eş zamanlı olarak böbrek yollarındaki kitleler sebebiyle cerrahi müdahale geçiren 72 yaşındaki tecrübeli sanatçı sağlık durumundaki sevindirici gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Takipçilerine moral aşılayan usta aktör taburcu olma sevincini neşeli bir video kaydıyla sevenleriyle paylaştı.

Böbrek Yollarından Yeni Ameliyat Geçirdi

Hastalık sürecini açık bir dille takipçilerine aktaran Gül Onat böbrek yollarında büyüyen kitleler sebebiyle 2 Eylül tarihinde operasyon masasına yattı. Operasyonun detaylarına değinen sanatçı hekimlerin böbrek kanalına stent yerleştirdiğini ve klinik süreçte nefrostomi tedavisinden yararlandıklarını ifade etti. Kontrol amaçlı tomografi çekimlerinin tamamlandığını bildiren usta isim, "Yine böbrek yollarımdan bir ameliyat geçirdim. Hekimler stent taktı, tomografi sonuçlarıyla ilgileniyorum. Merak etmeyin, en azından kuyruğu dik tutmaya gayret ediyorum" sözleriyle kararlı duruşunu sergiledi.

Sosyal Medyadan Neşeli Taburcu Mesajı

Kemoterapi sürecinde saçlarını kestirerek tedaviye başlayan Onat hastane odasından ayrılış anlarını kayda alarak takipçilerine sundu. Tedavi sürecinin bu etabını geride bırakmanın getirdiği mutluluğu kameraya yansıtan deneyimli oyuncu, "Hastaneden taburcu olduğumda böyle neşeli oluyorum arkadaşlarım" diyerek moralinin yüksek olduğunu kanıtladı. Sanatçının hayat dolu yaklaşımı sosyal medya platformlarında kısa sürede binlerce beğeni ve destek mesajı topladı.

Sanat Dünyası ve Sevenlerinden Destek Yağdı

Unutulmaz televizyon dizilerindeki güçlü performanslarıyla hafızalara kazınan Gül Onat Türk izleyicisinin kalbinde ayrı bir yer tutuyor. Deneyimli oyuncunun taburcu haberini alan çok sayıda meslektaşı ve hayranı paylaşılan videonun altına geçmiş olsun dileklerini yazdı. Hastalığa karşı gösterdiği dirençle takdir toplayan duayen isim evinde dinlenerek tedavi takvimini doktorlarının kontrolünde sürdürecek.

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