Nolasco ile Serenay Sarıkaya Buluşmasının Sebebi Belli Oldu

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan "Prison Break" dizisinde canlandırdığı Fernando Sucre karakteriyle tanınan Porto Rikolu aktör Amaury Nolasco sürpriz bir ziyaretle İstanbul’a geldi. Hollywood yıldızının Türk ekranlarının önde gelen yüzleriyle aynı masada buluşması magazin ve sinema dünyasında geniş yankı uyandırdı. Günlerdir konuşulan ve merak konusu haline gelen bu temasın arkasındaki gerekçe kısa sürede netlik kazandı.

Uluslararası Çapta Stratejik Ortaklık

Görüşmenin merkezinde Türkiye merkezli yapım şirketi Sky Films ile Amaury Nolasco’nun kurucu ortakları arasında yer aldığı 3SIX9 Studios arasındaki ticari anlaşma bulunuyor. İki yapım kuruluşu sınırları aşan sinema ve dizi projeleri üretmek üzere stratejik bir iş birliği protokolüne imza attı. İstanbul'da düzenlenen özel organizasyon hem yeni kurulan bu küresel köprüyü kutlama hem hazırlık aşamasındaki ortak yapımların ilk değerlendirmelerini gerçekleştirme amacını taşıyor.

Türk Yıldızlar Küresel Vizyona Odaklandı

Kutlama yemeğinde Türk televizyon dünyasının güçlü simaları yer aldı. Ekranların başarılı ismi Serenay Sarıkaya gecede hazır bulunurken usta aktör Halit Ergenç de masadaki yerini aldı. Başarılı performanslarıyla tanınan Kaan Urgancıoğlu ise yurt dışı pazarına açık kapı bırakan bu buluşmanın bir diğer önemli figürü oldu. Yıldız oyuncular, Nolasco ve yapım ekibiyle uzun süre sohbet ederek küresel çaptaki yeni iş fırsatlarını masaya yatırdı.

Sinema ve Dizi Sektöründe Yeni Dönem

Sky Films ile 3SIX9 Studios ortaklığı Türkiye'nin güçlü prodüksiyon kapasitesini ve yetenek havuzunu dünya sahnesine taşımayı hedefliyor. Planlanan projelerin doğrudan küresel dijital platformlara ve uluslararası dağıtım ağlarına yönelik kurgulanacağı ifade ediliyor. Türkiye'deki dizi sektörünün ulaştığı hacmi Hollywood tecrübesiyle buluşturacak olan bu girişim önümüzdeki günlerde somut film projeleriyle adından söz ettirmeyi sürdürecek.