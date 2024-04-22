Yalı Çapkını'nda büyük sürpriz! O geliyor!

OGM Pictures imzası taşıyan Yalı Çapkını'nın kadrosuna usta bir isim katılıyor. İşte detaylar...

Yalı Çapkını'nda büyük sürpriz! O geliyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-04-2024 16:23

Star TV'nin yeni sezona taşınan ve büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi "Yalı Çapkını", sezon finaline doğru yol alıyor. Planlara göre, dizinin 7 Haziran'da sezon finali yapması bekleniyor.

Cuma akşamları ekranlara gelen ve seyirciyi ekran başına kilitleyen "Yalı Çapkını" dizisi, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı bir yapıt. Yurt dışında da büyük ilgi gören dizi, yeni bir değişiklikle daha da güçleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; OGM Pictures imzası taşıyan yapımın kadrosuna usta bir isim katılıyor: Nazmi Kırık.

Nazmi Kırık, dizide "Tayyar" karakterine hayat verecek. Karakter, Akın'ın babası ve Mezide'nin eşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Bu yeni eklenen karakterle birlikte, dizinin hikayesi daha da derinleşecek ve heyecan dolu sahneler izleyiciyle buluşacak.

"Yalı Çapkını" dizisinin sezon finali için hazırlıklar devam ederken, izleyicilerin merakla beklediği 7 Haziran tarihi, planlanan finalin gerçekleşeceği gün olarak belirlendi. Sezon finali öncesinde dizinin gelişmeleri ve heyecan verici sahneleri, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek.

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