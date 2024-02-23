Yalı Çapkını'na Sakla Beni dizisinden bir isim geliyor!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, bu hafta 59. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin bu haftaki bölümünde, Sakla Beni dizisinden tanıdığımız başarılı oyuncu Tamer Levent, konuk oyuncu olarak yer alacak.

Yalı Çapkını'na Sakla Beni dizisinden bir isim geliyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-02-2024 12:31

OGM Pictures imzalı diziler Yalı Çapkını ve Sakla Beni'nin yolları bir kez daha kesişiyor. Yalı Çapkını’nın 23 Şubat akşamı yayınlanacak olan bölümünde, Tamer Levent’in hayat verdiği Kont Ziya, Yalı Çapkını’nda Çetin Tekindor’un canlandırdığı Halis Ağa’nın kapısını çalacak. Kont Ziya'nın Halis Ağa'ya yardım eli uzatmasıyla birlikte eski düşmanların, Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan Korhan için tekrar bir araya gelmeleri izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Yalı Çapkını'nın bu haftaki bölümünde, Tamer Levent'in etkileyici performansı ve dizinin heyecan dolu hikayesi izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Dizi severler, Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde neler olacağını merakla bekliyor.

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