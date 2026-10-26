Doğuma Az Kaldı! Oyuncu Alina Boz'dan Büyüleyen Yeni Hamilelik Pozları

Başarılı oyuncu Alina Boz ve ünlü işletmeci Umut Evirgen 2023 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya gayret gösteren popüler çifti şimdilerde çok farklı bir heyecan sardı. Alina Boz ve Umut Evirgen anne-baba olmaya hazırlanıyor. İkili kızlarına kucaklarına almak için gün sayıyor.



Havuz Kenarında Belirginleşen Karnıyla Dikkat Çekti



Doğuma kısa bir süre kala anne adayından karnı burnunda yeni pozlar geldi. Havuz başında çekilen fotoğrafları güzel oyuncu Instagram hesabından peş peşe yayınladı. Güzelliği ve enerjisiyle kendisine hayran bırakan boz adeta ışıl ışıl parladı.



Beğeni Yağdı

Havuz başında çekilen neşeli pozları ve günlük yaşamından doğallığıyla dikkat çeken anları yayınlayan Alina Boz'a çok sayıda beğeni yağdı. Fotoğrafların altına binlerce yorum geldi.