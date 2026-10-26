Helin Kandemir ve Hakan Çelebi'yi Buluşturan Çiçekçi Kız'dan Yeni Fragman Yayınlandı

Yakında TOD ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan, başrollerinde başarılı oyuncular Helin Kandemir ve Hakan Çelebi’yi buluşturan TOD STUDIOS imzalı Çiçekçi Kız’ın yeni tanıtımı paylaşıldı.

Deniz Akçay’ın yazıp yönettiği, Helin Kandemir’in Nilüfer, Hakan Çelebi’nin ise Faruk karakterine hayat verdiği diziden paylaşılan yeni tanıtım, hikayenin dünyasına ve karakterler arasındaki dinamiklere dair ipuçları sunarken Çiçekçi Kız’ın renkli atmosferini de gözler önüne seriyor.

Nilifer ve Faruk'un Hikayesi Başlıyor!

“Çiçekçi Kız”; hayallerinin peşinden giderek bir çiçekçi dükkanı açan Nilüfer ile gizli görevdeki polis Faruk’un yollarının kesişmesiyle başlayan sürprizlerle dolu hikâyeyi konu alıyor. Birbirine taban tabana zıt iki insanı aynı dükkânda buluşturan dizi, romantik komediyi polisiye unsurlarla harmanlıyor.

Oyuncu kadrosunda Ayşen Gürler, Müge Su Şahin, Bayram Bazarov, Şebnem Yıldırım, Yusuf Demircioğlu, Yunus Narin ve Murat Karasu’nun da yer aldığı “Çiçekçi Kız”, yakında TOD’da izleyiciyle buluşacak.