Helin Kandemir ve Hakan Çelebi'yi Buluşturan Çiçekçi Kız'dan Yeni Fragman Yayınlandı

TOD'un yeni dizisi Çiçekçi Kız'ın yeni tanıtımı yayınlandı! Helin Kandemir ve Hakan Çelebi'li romantik polisiye dizinin detayları haberimizde.

Helin Kandemir ve Hakan Çelebi'yi Buluşturan Çiçekçi Kız'dan Yeni Fragman Yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-10-2026 15:54

Yakında TOD ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan, başrollerinde başarılı oyuncular Helin Kandemir ve Hakan Çelebi’yi buluşturan TOD STUDIOS imzalı Çiçekçi Kız’ın yeni tanıtımı paylaşıldı. 

Deniz Akçay’ın yazıp yönettiği, Helin Kandemir’in NilüferHakan Çelebi’nin ise Faruk karakterine hayat verdiği diziden paylaşılan yeni tanıtım, hikayenin dünyasına ve karakterler arasındaki dinamiklere dair ipuçları sunarken Çiçekçi Kız’ın renkli atmosferini de  gözler önüne seriyor.

Nilifer ve Faruk'un Hikayesi Başlıyor!

Çiçekçi Kız”; hayallerinin peşinden giderek bir çiçekçi dükkanı açan Nilüfer ile gizli görevdeki polis Faruk’un yollarının kesişmesiyle başlayan sürprizlerle dolu hikâyeyi konu alıyor. Birbirine taban tabana zıt iki insanı aynı dükkânda buluşturan dizi, romantik komediyi polisiye unsurlarla harmanlıyor.

Oyuncu kadrosunda Ayşen Gürler, Müge Su Şahin, Bayram Bazarov, Şebnem Yıldırım, Yusuf Demircioğlu, Yunus Narin ve Murat Karasu’nun da yer aldığı “Çiçekçi Kız”, yakında TOD’da izleyiciyle buluşacak.

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