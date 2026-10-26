Dünyaca Ünlü Boksör Mike Tyson İstanbul'da: İlk Açıklamalar!

Dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği ve Star TV ekranlarında yayınlanan iddialı dizi Tuzlu Kahve'de Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet karakterinin Amerika'dan gelen arkadaşı rolüyle konuk oyuncu olmaya hazırlanan efsanevi boksör İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Özel terminal çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan dünya starı, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken futbolla ilgili soruya verdiği samimi yanıtla da tebessüm ettirdi.

Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı

Ailesiyle birlikte İstanbul'a iniş yapan boks efsanesi, İstanbul Havalimanı bünyesinde yer alan JETEX Özel Terminali'nde kendisini bekleyen gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye'ye geldikleri için oldukça heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten Tyson hem çekimler hem de şehri keşfetmek için sabırsızlandıklarını ifade etti.

"Sadece Brezilya ve Arjantin Ligini Takip Ediyorum!"

ünlü boksör "Türkiye futbol ligini takip ediyor musunuz?" sorusuna şaşırtıcı ve net bir yanıt verdi: "Sadece Brezilya ve Arjantin ligini takip ediyorum."

Kendine has mizahi tavrıyla dikkat çeken efsane isim kısa açıklamasının ardından gazetecilere teşekkür ederek havalimanından ayrıldı ve konaklayacağı otele doğru hareket etti. Mike Tyson'ın dizideki sahnelerinin çekimine önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.