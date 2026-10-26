Muhtemel Aşk Setinde Sürpriz Doğum Günü: Ayça Ayşin Turan Yeni Yaşını Kutladı!

Ayça Ayşin Turan'a Muhtemel Aşk setinde sürpriz doğum günü! Yönetmen Altan Dönmez ile güldüren diyaloğu ve tüm detaylar haberimizde.

Muhtemel Aşk Setinde Sürpriz Doğum Günü: Ayça Ayşin Turan Yeni Yaşını Kutladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-10-2026 15:25

Geçtiğimiz yaz başlayan ve ekran macerasına ara vermeden devam eden Muhtemel Aşk dizisinin  başrol oyuncularından Ayça Ayşin Turan yeni yaşını sette kutladı. Set ekibi güzel oyuncuya sürpriz yaptı. Dizinin merakla beklenen 20. bölüm çekimleri devam ederken sette yapılan bu eğlenceli kutlama moralleri daha da yükseltti. Ayça Ayşin Turan'ın yönetmeniyle girdiği esprili diyalog ise izleyenlerin yüzlerini gülümsetti. İşte detaylar...
 

"Hocam Kaç Diliyorum?"


Ayça Ayşin Turan set ekibinin ve oyuncu arkadaşlarının yaptığı pasta sürpriziyle mutlu oldu. Güzel oyuncu pastanın mumlarını üflemeden önce yönetmen Altan Dönmez'e döndü ve "Hocam kaç diliyorum" diye sordu. Dönmez ise hiç düşünmeden "51" yanıtını verdi. Turan ile Dönmez arasında gerçekleşen bu esprili diyalog set ekibini güldürdü. 

 

Tempo ve Coşku Bir Arada


20 bölüm çekimleri sırasında gerçekleşen bu kısa ve keyifli mola tüm ekibe moral depoladı. Ayça Ayşin Turan'ın yeni yaşını kutlayan set çalışanlarının çektiği videolar sosyal medyada yayınlanndı. Oyuncunun sevenleri videonun övgü dolu tebrik mesajları yazdı. 

 

 

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