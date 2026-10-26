Muhtemel Aşk Setinde Sürpriz Doğum Günü: Ayça Ayşin Turan Yeni Yaşını Kutladı!

Geçtiğimiz yaz başlayan ve ekran macerasına ara vermeden devam eden Muhtemel Aşk dizisinin başrol oyuncularından Ayça Ayşin Turan yeni yaşını sette kutladı. Set ekibi güzel oyuncuya sürpriz yaptı. Dizinin merakla beklenen 20. bölüm çekimleri devam ederken sette yapılan bu eğlenceli kutlama moralleri daha da yükseltti. Ayça Ayşin Turan'ın yönetmeniyle girdiği esprili diyalog ise izleyenlerin yüzlerini gülümsetti. İşte detaylar...



"Hocam Kaç Diliyorum?"

AYÇA AYŞİN TURAN'IN YAŞ GÜNÜ DİLEĞİ ♦️Geçen yaz başlayan ekran macerası devam eden "Muhtemel Aşk" dizisinin güzeller güzeli başrol oyuncusu Ayça Ayşin Turan'a sette yaş günü kutlaması yapıldı. ♦️20. bölüm çekimleri devam eden dizi setinde yapılan kutlamada Turan, yönetmeni Altan Dönmez'e "Hocam kaç diliyorum?" diye sordu. Dönmez de "51" yanıtını verdi. — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) October 25, 2026



Ayça Ayşin Turan set ekibinin ve oyuncu arkadaşlarının yaptığı pasta sürpriziyle mutlu oldu. Güzel oyuncu pastanın mumlarını üflemeden önce yönetmen Altan Dönmez'e döndü ve "Hocam kaç diliyorum" diye sordu. Dönmez ise hiç düşünmeden "51" yanıtını verdi. Turan ile Dönmez arasında gerçekleşen bu esprili diyalog set ekibini güldürdü.

Tempo ve Coşku Bir Arada



20 bölüm çekimleri sırasında gerçekleşen bu kısa ve keyifli mola tüm ekibe moral depoladı. Ayça Ayşin Turan'ın yeni yaşını kutlayan set çalışanlarının çektiği videolar sosyal medyada yayınlanndı. Oyuncunun sevenleri videonun övgü dolu tebrik mesajları yazdı.