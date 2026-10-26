Dicle Hamile mi? Sevdiğim Sensin Fragmanındaki Sürpriz Gelişme İzleyicileri Çileden Çıkardı

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'i buluşturan, Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin her hafta milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Perşembe akşamları ekrana gelen yapımın yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. Sevdiğim Sensin 23. bölüm fragmanı tepki çekti. İşte detaylar...

Tansiyon Zirvede

Yayınlanan yeni tanıtımda tansiyon tavan yaptı. Merak uyan detaylar izleyicinin ilgisini çekti. Fragmanda oğlunu reddettiği için pişmanlık yaşayan Esat, Erkan'dan özür diliyor. Dicle kendisini kaçıran kişinin peşine düşerken Derya'nın Ali Cabbar'ı hatırlaması ile birlikte heyecan yükseliyor.

Ali Cabbar ise Erkan'a Esat'ı kast ederek yaşananlardan habersiz kalmasına tepki gösteriyor. Tanıtımın finaline ise Dicle'nin Erkan'a verdiği beklenmedik haber damga vuruyor. Dicle'nin "Ben ana olacağım sen de baba olacaksın Erkan!" sözleri yeni bölüme dair merakı ve heyecanı zirveye taşıyor.

"Senarist Bizimle Dalga mı Geçiyor?"

Sevdiğim Sensin 23. Bölüm I 1. Tanıtım “Ben ana olacağım sen de baba olacaksın Erkan!” ???? #SevdiğimSensin yeni bölümüyle Perşembe 20.00’de Star’da! @ayyapim @startv https://t.co/X4DfpNH1B5 — Sevdiğim Sensin (@_sevdigimsensin) October 25, 2026

Fragman yayınlanamasının ardından X platformunda gündem oldu. Dicle'nin hamilelik haberi seyiricinin tepkisini çekti. İzleyenler fragmanın altına "Ya dalga mı geçiyorsunuz ne hamileliği", "Senarist bizimle dalga mı geçiyor?", "İnşallah bu çocuk işini düzgün bağlarlar bıktırdınız gerçekten", "Dicle hamile mi yani?", "Bu bir rüya değilse seyrettiğim en saçma tanıtım" şeklinde yorumlar yağdırdı.