Rock Müziğin Efsanesi Şebnem Ferah Yıllar Sonra Bursa'da Sahne Aldı!

Şebnem Ferah yıllar sonra Bursa'da hayranlarıyla buluştu! 15 bin kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği dev konserin detayları haberimizde.

Rock Müziğin Efsanesi Şebnem Ferah Yıllar Sonra Bursa'da Sahne Aldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-10-2026 14:59

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah ara verdiği sahnelere bir süre önce dönmüştü. İstanbul'da verdiği konserlere ilgi büyük olunca sanatçı farklı şehirlerde konserlerine devam etti. Ferah önceki gün de uzun bir aradan sonra memleketi Bursa'da hayranlarıyla buluştu. Dev konser binlerce kişinin katılımıyla bir festival havasında geçti. İşte konserden öne çıkan detaylar...

 

15 Bin Kişiye Seslendi


Bursa'da gerçekleşen konserde Şebnem Ferah hayranları alanı hınca hıç doldurdu. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı gecede coşku dolu anlar yaşandı. Ferah'ın hafızalara kazınan dev parçaları hepbir ağızdan söylendi. Şarkıcının "Yağmurlar"ı seslendirdiği anda ise binler tek ses oldu ve muazzam bir koro oluştu.

 

Unutulmaz Performans


Müziğe ara vermesine rağmen zirveden inmeyen ve dönüşüyle binlerce insanı sevinden Şebnem Ferah, Bursa'da unutulmaz bir performansa imza attı. Konser boyunca repertuvarındaki en özel parçalara yer veren sanatçının dönüşü, sosyal medyada da en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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