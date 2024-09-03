Yalı Çapkını'na öyle bir oyuncu katılıyor ki... Bu kez her şey sil baştan değişecek!

Star TV'nin büyük beğeni toplayan dizisi "Yalı Çapkını," yenilenen hikayesiyle yeni sezonda yine çok konuşulacak. Geçtiğimiz cuma günü sete çıkan dizide, iki yıllık zaman atlamasının ardından Mert Ramazan Demir’in canlandırdığı Ferit karakterinin hayatındaki değişim dikkat çekecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ferit'in hayatına yeni giren ve büyük bir etki yaratan Diyar karakteri için başarılı oyuncu Pelin Akil ile anlaşmaya varıldı.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre Pelin Akil’in sahneleri yarın itibarıyla çekilmeye başlanacak. Dizinin yapımcısı Onur Güvenatam, OGM Pictures'ın bu sezon için titizlikle hazırlandığını belirtti. "Yalı Çapkını," şimdiden yeni sezonun en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor.