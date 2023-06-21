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Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dudak dudağa yakalandı! İşte sevgililerin o görüntüleri

Star TV sevilen dizisi Yalı Çapkını başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu dudak dudağa yakalandı. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu uzun zamandır sakladığı aşk gerçek oldu! Mert ve Afra dudak dudağa öpüşürken görüntülendi.

Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dudak dudağa yakalandı! İşte sevgililerin o görüntüleri
Yayın Tarihi : 2023-06-21 11:22

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını başrolleri Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu yakalandı. Her cuma reyting rekorları kıran ve şu an tatil de olan dizinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, büyük aşklarını yıkmış ancak yine de aşk söylentilerine her zaman karşı durmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde aynı yerde tatil yaptıkları kesinleşen ünlü oyuncular bu sabah işe çok farklı yakalandı. MErt Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu öpüştüğü görüntüleri gazeteci yakaladı. 

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dudak dudağa!

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını dizisinde başlayan arkadaşlığı, uzun yıldır Afra saraçoğlu'nun yakın arkadaşlığını bile kaybetmeye göze alan Mert Ramazan Demir güzel oyuncuya kalbini kaptırdı. 

Mert Ramazan Demir ve afra Saraçoğlu çifti Göcek Binlik Koyu'na demirli teknede dudak dudağa öpüşürken yakalandı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir artık sevgili oldular.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu sevgili mi?

Bugün itibariyle daha önce bir çok kez yalanlamanın geldiği aşk gerçek oldu. AFra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir artık sevgili. Bir çok haber sitesi ve magazin uzun süredir uğraştığı aşkın belgesi gazeteci Umut Ünver tarafından görüntülendi.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu öpüşme görüntüleri!

Gazeteci tarafından yakalanan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu öpüşme görüntüleri şu an için bekletiliyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu görüntülerini çeken gazeteci görüntüleri bugün yayınlamadı. Ancak Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu öpüşme görüntüleri gün içerisinde gazeteci tarafından yayınlanacağı öğrenildi. Mert ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu çiftini merak edenler için gün içerisinde video görüntüleri sitemizde yer alacak.

 

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