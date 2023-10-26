Yalı Çapkını Sultan'ın sakladığı sır ne? Sultan'ın çocuğu Ferit'ten mi

Popüler dizi Yalı Çapkını'nın heyecanla beklenen yeni bölümünde izleyicileri neler bekliyor? Ferit, sevdiği kadın Seyran'ı Kaya ile birlikte okuldan dönerken görünce hayal kırıklığına uğruyor. Fakat Ferit, Seyran'ı yalıda Kazım ve diğerleri karşısında koruma kararlılığında. Seyran ise Ferit'in gönlünü kazanma yollarını ararken, Orhan, Dicle'nin başına gelenlerin arkasında olan Sultan'ı durdurmanın yollarını araştırıyor.

Sultan'ın Gizemi Derinleşiyor

Dizinin bu bölümünde Seyran, Sultan'ın kahvesine ilaç atarken onu yakalıyor ve olaylar kızışıyor. Ancak merak edilen en büyük soru: Yalı Çapkını Sultan, bu ilacı neden kahveye atıyor? Ve Sultan'ın Ferit'ten sakladığı sır ne?

Yalı Çapkını'nın Yıldız Kadrosu

Bu hafta da ekrana damgasını vuran dizi, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Binnur Kaya gibi başarılı oyuncuların yanı sıra, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu ve diğer yetenekli isimleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu Yalı Çapkını'nın senaryosunu ise Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay birlikte yazıyor.

Yayın Tarihi ve Saati

Yalı Çapkını'nın 42. bölümü 26 Ekim Perşembe, 43. bölümü ise 27 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Star TV'de izleyicileriyle buluşacak. Dizi severlerin kaçırmaması gereken bu bölümlerde sürprizler ve heyecan dorukta olacak.