Yalı Çapkını severlere müjde!

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i buluşturan Yalı Çapkını 1 haftalık yılbaşı arasının ardından yeni bölümüyle geliyor.

Yalı Çapkını severlere müjde!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 11-01-2024 12:56

Star TV'nin Cuma akşamları yayınlanan dizisi "Yalı Çapkını", başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı bir yapım olarak izleyicilerle buluşuyor. Ancak geçtiğimiz hafta dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Bu durumun sebebi, diziye bir haftalık yılbaşı arası verilmesiydi.

Diziseverler, merakla bekledikleri "Yalı Çapkını"nın yeni bölümünü izleyememenin hayal kırıklığını yaşarken, yapımcılar ve kanal tarafından alınan bir kararla diziye verilen kısa ara sona eriyor. "Yalı Çapkını", 12 Ocak Cuma akşamı Star TV'de yeni bölümüyle tekrar ekranlara dönecek. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başarılı performanslarına sahne olan dizi, izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek.

İşte Yalı Çapkını 53. bölüm fragmanı:

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