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Yalı Çapkını Pelin'in yengesi kimdir, gerçek adı ve dizileri

Türk manken ve oyuncu Sevcan Yaşar, popüler diziye katılarak Yalı Çapkını kadrosunu güçlendirdi.

Yalı Çapkını Pelin'in yengesi kimdir, gerçek adı ve dizileri
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-11-2023 22:10

Türk manken ve oyuncu, popüler diziye katılarak kadrosunu güçlendirdi. Sevcan Yaşar, gözde dizi Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosuna katılan en yeni isimlerden biri oldu. Yaşar, hamile olarak diziye geri dönen Pelin karakterinin, geri kafalı dayısı Şehmuz'un eşlerinden birini canlandırıyor.

Sevcan Yaşar Kimdir?

Sevcan Yaşar, mankenlikten oyunculuğa uzanan bir kariyere sahip. İzmir doğumlu olan Yaşar, 1990 yılının Şubat ayında dünyaya gelmiş bir isim. Güzelliğiyle dikkat çeken Yaşar, 23. Miss Model of Turkey yarışmasını kazanarak bu alandaki yeteneğini ispatlamış, ardından Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birincilik elde etmiştir.

Eğitimini asla ihmal etmeyen Sevcan Yaşar, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul’a taşınarak oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Şu anda Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitimine devam eden Yaşar, akademik kariyerini de sürdürmektedir.

Film ve Dizilerdeki Yolculuğu

Sevcan Yaşar, oyunculuk alanında da önemli işlere imza atmıştır. 'Erkenci Kuş', 'İki İyi Çocuk', 'Ah Be Birader', 'Nöyle Bitmesin' ve 'Kayıp Şehir' gibi dizi ve filmlerde rol almış, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ile de geniş kitlelerce tanınmıştır. Bu projeler, Yaşar’ın oyunculuk yeteneğini ve çeşitliliğini sergilemesine olanak tanımıştır.

Yalı Çapkını'nda Pelin'in Yengesi Kimdir

Yalı Çapkını, izleyiciler tarafından sevilen ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan bir yapım. Sevcan Yaşar, bu popüler dizinin kadrosuna dahil olarak Turgut Tunçalp tarafından canlandırılan Pelin'in dayısı Şehmuz'un eşlerinden birini oynayacak. Karakterin hamileliğiyle ilgili gelişmeler, dizinin ilerleyen bölümlerinde merak konusu olmaya devam edecek.

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