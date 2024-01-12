Yalı Çapkını oyuncularından LÖSEV’e destek…

Yalı Çapkını oyuncuları kanser mücadelesine destek amacıyla LÖSEV'e destek paylaşımlarında bulundu.

Yalı Çapkını oyuncularından LÖSEV’e destek…
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 12-01-2024 16:35

"Yalı Çapkını" dizisinin oyuncuları, kanser mücadelesine destek amacıyla Seferihisar'daki çiftliklerinde çeşitli tarım ürünleri üreten LÖSEV'e yardım çağrısında bulundu. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Gözde Kansu, Emre Altuğ, Beril Pozam, Diren Polatoğlulları, Gülçin Santırcıoğlu ve Çetin Tekindor gibi ünlü isimler, paylaşımlarıyla LÖSEV'in çalışmalarını desteklediklerini belirtti.

"Yalı Çapkını" dizisi cuma akşamları Star TV'de izleyicilerle buluşuyor. Oyuncuların kanserle mücadeleye destek çağrısı, sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekiyor.

 

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