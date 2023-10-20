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Yalı Çapkını neden yok? Yalı Çapkını 42. yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını dizisi bu akşam yayınlanacak mı sorusunun yanıtı, ülkemizde ilan edilen Milli yas nedeniyle izleyicilerle buluşmayacak. Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? Star TV yayın akışı: Yalı Çapkını 42. bölüm bugün var mı, neden yok, ne zaman?

Yalı Çapkını neden yok? Yalı Çapkını 42. yeni bölüm ne zaman?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 19:45

Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Yalı Çapkını 42. bölümün yayınlanma durumu ve sebepleri hakkında tüm bilgilere bu yazıda yer veriyoruz.  Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? Star TV yayın akışı: Yalı Çapkını 42. bölüm bugün var mı, neden yok, ne zaman?

Yalı Çapkını yeni bölüm neden yok

Yalı Çapkını'nın bu akşamki yeni bölümü, Gazze'de yaşananlar sonucu ilan edilen milli yas nedeniyle yayınlanmayacak. Dizi takipçileri bu durumu trend aramalarda sıkça sorgulamaktadır.

Star TV yayın akışında, 19:00'da Yalı Çapkını'nın özel bir bölümü, 20:00'de ise ana bölümün yayınlanması planlanıyordu. Ancak yapımdan gelen açıklamaya göre bu akşam yeni bölüm yayınlanmayacak. "Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılar nedeniyle ilan edilen milli yas kapsamında, bu akşam Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldık. Haftaya görüşmek üzere…" denildi.

Yalı Çapkını 42. Bölüm Ne Zaman?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir başrollerini paylaştığı dizi, yeni bölümüyle 27 Ekim günü ekranlara dönecek. Dizi severler, bu tarihi merakla bekliyor.

Yalı Çapkını 42. Bölümde Neler Olacak?

Yeni bölümde, Seyran'ın okula Kaya ile gelmesiyle Ferit hayal kırıklığı yaşayacak. Ancak Seyran, Ferit'in gönlünü almayı başaracak. Sultan'ın Dicle'ye karşı giriştiği hareketlerde Orhan, yeni bir strateji belirleyecek. İfakat'ın Suna ile olan konuşması, her iki taraf için de sürprizlerle dolu olacak. Seyran'ın, Sultan'ı kahveye hap atarken yakalaması ise bölümün dikkat çeken anlarından biri olacak.

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