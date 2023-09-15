Yalı Çapkını Kaya Kimdir? İstenmeyen Torun Seyran'a Abayı Yakacak! Ferit Saf Dışı Kalacak

Ve hasret bitiyor. Geçtiğimiz sezon izlenme rekorları kıran Yalı Çapkını 2. sezon bu akşam nihayet başlıyor. Yalı Çapkını 2. sezon Ferit ve Seyran aşkının nasıl tamamlanacağı konusunda merakla beklenirken, kız isteme merasimi ve evlilik hazırlıkları tam sürat devam ediyor. Yalı Çapkını 2. sezonda taş yerinden oynayacak dedirtecek gelişmeler mevcut. Geçtiğimiz sezonda adı geçse de bir türlü gelemeyen Halis Ağa'nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet, Yalı Çapkını 2. sezonda ülkeye ve yalıya giriş yapıyor. Yalı Çapkını Nükhet beraberinde oğlu Kaya'yı da getiriyor.

Halis Ağa'nın o meşhur sofrasında '2 kişilik yer açın' emrini verdiği sandalyelerde oturacak olan bireylerin kızı Nükhet ve Torunu Kaya olduğu biliniyor. Bu akşam Yalı Çapkını 2. sezonu ile izleyicilere Merhaba Diyecek. Yalı Çapkını 2. sezonunda oyuncu ayrılıklarının yanında yeni dahil olan oyuncular da çok konuşulacak. Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'nın kızı Nükhet diziye dahil olurken Nükhet yanında oğlu Kaya'yı da getirecek. Yalı Çapkını Kaya kimdir? sorusunun yanıtı bu akşam çok araştırılacağa benziyor. Yalı Çapkını Kaya, Halis Ağa'nın Londra'daki torunu olarak diziye dahil olacak iken Yalı Çapkını Kaya karakteri ile karşımıza çıkan Taro Emir Tekin kimdir? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Peki Yalı Çapkını Kaya kimdir? Tarık Emir Tekin kimdir? hangi dizilerde Yer almıştır? İşte detaylar...

Yalı Çapkını Kaya kimdir?

Yalı Çapkını ilk sezon finali Ferit'in vurulma sahneleri ile son bulmuştu. Bu akşam 2. sezonuna Merhaba Diyecek olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in hastaneye kaldırılması sonrasında Londra'dan dönen Kaya, Seyran ile bir araya gelecektir. Kaya'nın Seyran'a Aşık olacağı ve onunla birlikte olabilmek için her yolu deneyeceği konuşuluyor. Kaya, çapkınlığı ile bilinirken Seyran'ın Kaya'nın Bu ilgisinden rahatsız olacağı ve reddedeceği bilinmektedir. Ancak Kaya, kafayı Seyran'a takmıştır ve onu elde etmek için her yolu deneyecektir. Ferit ile Seyran'ın arasını bozmak için ise elinden geleni yapacaktır

Yalı Çapkını Kaya'sı Taro Emir Tekin kimdir?

Ünlü isim Şevval Sam'ın oğlu olarak bilinen Tarık Emir Tekin Yalı Çapkını Kaya olarak karşımıza çıkacaktır. 1997 yılı İstanbul doğumlu olan Taro Emir Tekin birçok dizi ve filmde rol almıştır. Şevval Sam ile futbolcu Metin Tekin'in oğlu Taro Emir Tekin İstanbulludur. Küçük yaşlardan beri oyunculuk eğitimi alan ünlü isim birçok yurtdışı eğitimi alması akabinde ülkeye dönmüş ve oyunculuk kariyerine Başlamış bulunmaktadır. En son kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde rol almıştır