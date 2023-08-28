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Yalı Çapkını ikinci sezon çekimleri böyle başladı

Her Cuma Star ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle haftaya damga vuran Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı.

Yalı Çapkını ikinci sezon çekimleri böyle başladı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-08-2023 09:30

Her Cuma akşamı izleyiciyi Star ekranlarına kilitleyen ve hem TV hem de sosyal medya reytinglerine damgasını vuran Yalı Çapkını’nın 2. sezon çekimleri başladı. Sevilen dizi; 37. bölümüyle yakında ve her Cuma izleyiciyle buluşacak.

 

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.

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