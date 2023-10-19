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Yalı Çapkını hayranlarını üzecek gelişme! 42. yeni bölüm yayın akışından kaldırıldı

Yalı Çapkını'nın 42. bölümü 20 Ekim 2023 Cuma akşamı yayınlanması beklenirken, dizinin bu hafta yayın akışında olmaması hayranları tarafından büyük bir merak konusu oldu. Yalı Çapkını bu hafta var mı? Yalı Çapkını bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını hayranlarını üzecek gelişme! 42. yeni bölüm yayın akışından kaldırıldı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 23:10

Yalı Çapkını'nın 42. bölümü 20 Ekim 2023 Cuma akşamı yayınlanması beklenirken, dizinin bu hafta yayın akışında olmaması hayranları tarafından büyük bir merak konusu oldu. Yalı Çapkını bu hafta var mı? Yalı Çapkını bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?

"Yalı Çapkını" Hayranlarına Üzücü Haber

Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını" bu hafta apar topar yayın akışından kaldırıldı. 42. bölümün ne zaman yayınlanacağına dair henüz net bir bilgi verilmedi. Dizi hayranları, bu sürpriz kararın ardında yatan sebebi merak ediyor.

Diziler Bu Hafta Neden Yok?

Dizi severler bu hafta televizyon başında yeni bölümleri izlemeyi planladıkları dizilerin yayın akışında olmamasına şaşırdılar. Yayın akışlarında dizilerin tekrar bölümlerine ya da filmlere yer verilmesi, "Bu hafta diziler neden yayınlanmıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

20-21-22 Ekim Haftasında Diziler Neden Yayımlanmıyor?

Bu hafta 20, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde dizilerin yeni bölümleri yayın akışında yer almadı. Dizi severler, favori dizilerinin bu hafta neden yayınlanmadığını ve ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Milli Yas Nedeniyle Dizilere Ara

Ülkemizde ilan edilen 3 gün süreli Milli yas nedeniyle televizyon ekranlarının sevilen dizileri kısa bir süreliğine ara verdi. 18 Ekim'de başlayan bu süreçte, 19 Ekim'de sadece dizilerin tekrar bölümleri yayınlandı. Yeni bölümlerin ne zaman ekrana geleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı, ancak dizi ekiplerinden yakın zamanda bir bilgilendirme bekleniyor.

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