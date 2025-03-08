“Yalı Çapkını” final yolunda: Kadroya yeni isim katıldı!

Star TV’nin sevilen dizisi “Yalı Çapkını”, finale adım adım yaklaşıyor. OGM Pictures imzalı dizinin 100. bölümü görmesi planlanıyor. Ancak reytinglerde yaşanan düşüş nedeniyle Şeker Bayramı öncesinde ekrana veda edeceği konuşuluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Finale yaklaşan dizinin kadrosuna ise Yılmaz Gökgöz dahil oldu. Son olarak "Şakir Paşa" dizisinde izleyiciyle buluşan Gökgöz, Yalı Çapkını’nda Esme’nin restoranında çalışan şef Sadi karakterine hayat verecek. Seyran’la sahneleri olacak olan oyuncu, dizide iki bölüm boyunca izleyici karşısına çıkacak.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan “Yalı Çapkını”, finaline yaklaşırken yeni gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.