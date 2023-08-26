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Yalı Çapkını Bir Başlıyor Pir Başlıyor! Fuat Öldü Denilmişti Geri Dönüyor

Yalı Çapkını yeni sezon yaşanacaklar sızdı.

Yalı Çapkını Bir Başlıyor Pir Başlıyor! Fuat Öldü Denilmişti Geri Dönüyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-08-2023 21:51

Yalı Çapkını geçtiğimiz sezon Eylül ayında çok büyük tepkilerle başlamıştı. Antepli ailenin kızlarını evlendirme çabaları, hamamda kız beğenme bölümü ve kahve getirirken dökme sonrasında beceriksiz olarak yorumlandırılıp, istemekten vazgeçmek. Ancak bu olumsuz yorumlardan adeta kan alan Yalı Çapkını dizisi sezon boyunca değil cuma günlerinin haftanın en çok izlenilen dizisi olarak rekorları kırmıştı. Sezon finalinde çok elem bir şekilde son veren Yalı Çapkını dizisi Ferit, Seyran'ın evlendirmeye zorladığı kişi tarafından vurulmuştu. Zaten oğulları Fuat'ın ölüm acısını yaşayan Korhan ailesi, şimdi de Ferit ile sınanacaktır. Seyran aşkı ile canından vazgeçen Ferit, nasıl kurtarılacaktır. Seyran hamile mi? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Ferit'in vurulma sahnesi sonrasında son bulan Yalı Çapkını dizisi çekimleri başlamış bulunmaktadır. Yalı Çapkını dizisinin Eylül ayı sonunda başlaması beklenmektedir. Tüm rakiplerini alt eden Yalı Çapkını dizisi bu sezonda bomba gibi bölümleri ile ekranlarda olmaya hazırlanıyor. 

Seyran Hamile

Yalı Çapkını yeni sezonunda Ferit'in hastane sahneleri herkesi kahredecek iken, Seyran'ın hamile olduğu ortaya çıkacak. Ferit'in acısıyla yanıp tutuşan Seyran'ın hamile haberi duyulacak. Zaten oğulları Fuat'ın ölümü ile sarsılan Korhan'lar, bu acıyı unutamamış iken Ferit'in vurulması ile tekrardan bir acı yaşayacak. Ancak bu durum uzun sürmeyecek. Ferit'in iyileşmesi sonrasında Seyran hamilelikten şüphelenecek

Yalı Çapkını Yeni Sezonda Neler Olacak

Yalı Çapkını yeni sezon çekimleri başladı. Yeni sezonda Ferit'in iyileşmesi sonrasında Seyran ile Ferit kavuşamayacak. Seyran hamil olsa da aileye tekrar girse de yine ayrılık yaşanacak. VE Seyran ile Ferit doğacak çocuklarına da Ferit'in ölen abisi Fuat adını verecek. 

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