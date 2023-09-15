Yalı Çapkını 2. Pelo Vakası! Zeynep Sağ Gösterip Sol Vuracak! Seyran'a Dost Ferit'e Aşk Olacak

Yalı Çapkını 2. sezon ilk bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Geçtiğimiz sezondan beri kimler gelmiş kimler geçmiş dedirtecek senaryo değişikliği ile birlikte, bir çok oyuncu değişikliği de yaşanacak. Yalı Çapkını'nda bu akşam 2 aylık bir zaman atlaması yaşanacak. Ferit'i vuranlar ortadan kalkarken, Pelin ce annesi de Yalı Çapkını'na veda edecek. Diziye 2 yeni can suyu eklenirken, bu isimler Halis Ağa'nın yurt dışındaki kızı Nükhet ve torunu Kaya olacak. Tarık Emir Tekin ve Binnur Kaya Yalı Çapkını yeni oyuncuları arasında yer alırken, diziye Pelinîn yerine yeni gelecek olan oyuncunun da ortalığı velveleye vereceği konuşuluyor. Yalı Çapkını Pelo'su en son annesi ile deniz kenarında yürürken intihar etmiş ve akıbeti merakla beklenmekteydi. kulislerden sızan bilgilerde Pelo ve annesinin diziden ayrıldığı hatta, Yalı Çapkını Pelo'nun bir eşinin diziye geleceği konuşuluyor. Hatta anlaşmaların bile sağlandığı söyleniyor.

"Yalı Çapkını"nın 2. sezon ekibine çok güzel ve başarılı bir oyuncu dahil oluyor. Yüzyıllık Mucize dizisinde Zerrin Çetindor'un genç kızlığını canlandıran genç oyuncu Cemre Gümeli Yalı Çapkını dizisi oyuncu kadrosunda.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı‘nda Meryem’e hayat veren, geçen sezon da yine OGM Pictures‘ın “Yüzyıllık Mucize” dizisinde Zerrin Tekindor‘un gençliğini canlandıran Cemre Gümeli‘nin “Yalı Çapkını”nda nasıl bir rolle seyirci karşısına çıkacağı merak edilmekteydi.

Yalı Çapkını dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Geçtiğimiz hafta dizide yeni oyuncu olarak dahil olduğu açıklanan Cemre Gümeli hangi karakteri canlandıracak sorusunun yanıtı meraklı araştırılıyor. Cemre Gümeli Yalı Çapkını Zeynep olarak karşımıza çıkacak. Seyran'ın korkaklığının yanı sıra daha atak ve maceracı bir kadın olan Yalı Çapkını Zeynep; Seyran Ferit aşkını yanında olacak iken Yalı Çapkını Kaya'ya yanaşmaya başlayacak. Kaya'nın Ferit'in kuzeni olduğunu öğrenen yılı Çapkını Zeynep Seyran'ın hayatını daha da kolaylaştırmak amacıyla Kaya'yı seyrandan uzak tutmaya çalışacak. Ve bu sırada olanlar olacak aralarında bir çekim yaşanan Kaya ve Zeynep ilişkisi başlarken Kaya Seyranı kalbini gömecek.

Yalı Çapkını Zeynep ile alakalı başka bir senaryo ise Seyran'ın dostu olmasına rağmen, Ferit'e aşık olacağı ve ikilinin arasını bozmak için her yolu deneyeceği iddia ediliyor.