Yalan dizisinde flaş bir veda yaşanacak!

Kanal D’nin cumartesi akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen dizisi Yalan, bu hafta bir ayrılıkla gündemde. Süreç Film imzalı ve Ersoy Güler’in hem kaleme aldığı hem de yönettiği yapım, yenilenen hikâyesiyle seyirciye duygu dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Ancak dizinin sevilen karakteri savcı Yaman, bu hafta izleyiciyle son kez buluşacak.

Başarılı oyuncu Gökberk Demirci, kendi isteğiyle projeden ayrılma kararı aldı. Ünlü oyuncunun yeni projeler üzerinde çalışmak ve kariyerinde farklı adımlar atmak istediği öğrenildi. Bu ayrılığın ardından dizinin hikâyesinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu.

Dram yüklü sahneleri ve güçlü karakterleriyle adından söz ettiren Yalan, bu hafta seyircisini bir kez daha duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Demirci’nin hayranları, sosyal medyada oyuncuya destek mesajları paylaşırken, yeni projeleri için heyecanlı bir bekleyişe geçti.

Gökberk Demirci’nin ayrılığı sonrası dizi ekibine yeni bir oyuncunun katılıp katılmayacağı şimdilik gizemini koruyor. Cumartesi akşamı ekrana gelecek bölümde yaşanacak bu ayrılığın hikâyeye nasıl etki edeceği büyük bir merakla bekleniyor.