Yağmur Yüksel ile Oktay Ekinci Ayrıldı mı? Takip Krizi!

Yağmur Yüksel, Oktay Ekinci’yi takipten çıkardı. Çiftin ayrıldığı iddia edildi, Ekinci ise Yüksel’i hâlâ takip ediyor.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2025 11:32

Takip Krizi Ayrılık İddialarını Güçlendirdi

Oyuncu Yağmur Yüksel ile meslektaşı Oktay Ekinci, kısa süre önce başlayan ilişkileriyle gündeme gelmişti. Sosyal medyada aşklarını duyuran çiftin cephesinden ayrılık sinyalleri geldi. Yüksel’in Ekinci’yi takipten çıkması, “ayrıldılar mı?” sorusunu akıllara getirdi.

İlişkileri Kısa Sürede Gündem Olmuştu

Bir süredir birlikte oldukları bilinen çift, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Paylaştıkları romantik kareler, hayranlarının ilgisini çekmişti. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi ve çiftin sosyal medya hamleleri dikkat çekti.

Oktay Ekinci Takibe Devam Ediyor

Yağmur Yüksel’in takipten çıkmasına rağmen, Oktay Ekinci hâlâ Yüksel’i takip etmeyi sürdürüyor. Bu durum, ilişkilerinde bir kriz yaşandığı iddialarını güçlendirdi. Hayranları, ikilinin ayrılıp ayrılmadığını merak etmeye başladı.

Sessizliklerini Koruyorlar

Şimdilik taraflardan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak takipten çıkma hamlesi, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Çiftin önümüzdeki günlerde net bir açıklama yapıp yapmayacağı ise büyük merak konusu.

