Yağmur Tanrısevsin'den Oyunculukta Estetik ve Dövme Eleştirisi: "Karakteri Etkiliyor"

Yağmur Tanrısevsin estetikli oyuncuların köylü kızı oynamasına gelen eleştiriler hakkında konuştu: "Oyunculukta estetiği ve dövmeyi doğru bulmuyorum."

Yayın Tarihi : 07-11-2025 13:01

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, katıldığı bir etkinlikte estetik ve dövme konuları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tanrısevsin, yüzünde bariz estetik olan kadın oyuncuların fakir ya da köylü kızı rolleri oynamasına gelen eleştirileri değerlendirdi. Tanrısevsin, "Oyunculukta estetiğin doğru olduğunu düşünmüyorum" sözlerini kullandı. Ünlü oyuncu, dövme konusundaki görüşünü de paylaştı.

 

Makedonya Dönüşü Ev İşleriyle İlgileniyor

Yağmur Tanrısevsin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, bir süredir oyuncu kadrosunda yer aldığı bir dizi için Makedonya'da bulunduğunu söyledi. Tanrısevsin, Makedonya'ya gittiği için evin tamamlanamadığını belirtti. Ünlü isim, "Şu an evle ilgileniyorum. Az kaldı" ifadelerini kullandı. Tanrısevsin, Makedonya'dan döndükten sonra ev işlerine öncelik verdiğini anlattı.

Yaş Farkı Eleştirileri Hakkında Konuştu

Yağmur Tanrısevsin, son dönemde dizilerdeki kadın ve erkek oyuncuların arasındaki yaş farkının sorulması üzerine açıklama yaptı. Tanrısevsin, hikâyeyi tam olarak bilmediği için kesin bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Oyuncu, "Hikâye onu gerektiriyorsa belki o şekilde kadro kurulmuştur" dedi.

"Dövmeyi de Doğru Bulmuyorum"

Yağmur Tanrısevsin, asıl tartışma konusu olan estetikli oyuncuların fakir karakterler oynaması hakkındaki eleştirileri yorumladı. Tanrısevsin, bu durumun oyunculuk açısından doğru olmadığını düşünüyor. Oyuncu, "Farklı farklı karakterlere bürünüyoruz, doğru değil" dedi. Tanrısevsin, aynı zamanda dövme konusunda da eleştirel bir yaklaşım sergiledi. "Dövmeyi de doğru bulmuyorum" sözlerini kullandı. Tanrısevsin, hem estetik hem de dövmenin oynanan karakteri etkilediğini belirtti.

