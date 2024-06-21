Yağmur Tanrısevsin: ‘Sorumluluk hissediyorum’

A Milli Futbol Takımı'nın marka elçisi olan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Elle Dergisi'ne yaptığı açıklamada, takipçilerine karşı kendisini sorumlu hissettiğini belirtti.

Tanrısevsin, "Televizyon izleyen, beni sosyal medyada takip eden gençlere ilham vermek konusunda manevi bir sorumluluk hissediyorum. Kitlelere hitap etmek ve güzelliklere yönlendirmek sizin sorumluluğunuzda" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, sosyal medya üzerinden gençlere ilham vermenin ve onları güzelliklere yönlendirmenin kendilerinin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Tanrısevsin'in bu açıklamaları, gençleri olumlu yönde etkilemek ve onlara ilham vermek adına sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların önemini bir kez daha vurguluyor.