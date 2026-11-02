Emel Sayın’dan Engin Çağlar’a Duygusal Anma!

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Emel Sayın Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından yakın dostu Engin Çağlar’ı unutmadı. Vefatının birinci yıl dönümünde arkadaşını duygusal bir mesajla anan usta sanatçı paylaşımıyla takipçilerini de duygulandırdı. Sayın’ın sözlerinde hem derin bir sevgi hem büyük bir özlem vardı.

Emel Sayın’dan Yürek Burkan Paylaşım

Engin Çağlar’ın vefatının üzerinden bir yıl geçerken onu unutmayan isimlerden biri de Emel Sayın oldu. Ünlü sanatçı Instagram hesabından yakın arkadaşının fotoğrafını paylaşarak kendisine duyduğu sevgiyi dile getirdi.

Yıllara dayanan dostluklarıyla bilinen ikilinin arasındaki bağ Sayın’ın mesajına da yansıdı. Arkadaşını sevgi ve saygıyla andığını belirten sanatçı onu her zaman özlemle hatırlayacağını ifade etti.

Sayın, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Canım arkadaşım sevgili Engin... Seni hep sevgi, saygı ve özlemle anacağım. Mekânın cennet olsun.”

Kısa ama oldukça anlamlı bu mesaj sanatçının dostuna duyduğu özlemi bir kez daha gözler önüne serdi. Takipçileri de Emel Sayın’ın paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Yeşilçam’ın Unutulmaz Yüzlerinden Biriydi

Engin Çağlar Türk sinemasında özellikle Yeşilçam dönemindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan isimler arasında yer alıyordu. Rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı sinema dünyasında iz bırakan oyunculardan biri olarak anılıyor.

Vefatının ardından geçen bir yıla rağmen sevenleri ve sanat dünyasındaki dostları onu unutmuyor. Emel Sayın’ın bu anlamlı paylaşımı da aralarındaki dostluğun ve güzel hatıraların hâlâ yaşadığını gösterdi.

Bazen insanın söyleyecek çok şeyi oluyor ama birkaç cümle her şeyi anlatmaya yetiyor. Emel Sayın’ın yakın dostuna yazdığı mesaj da tam olarak böyleydi. Aradan zaman geçse de bazı dostluklar ve hatıralar hiç unutulmuyor.