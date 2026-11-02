Hadise’den Olay Yaratan Doğum Günü! Leopar Kombini Şaşırttı

Hadise, yeni yaşını 80’ler konseptli partiyle kutladı. Leopar desenli kıyafeti, kabarık saçları ve davetlilerin dikkat çeken tarzı sosyal medyada konuşuldu!

Hadise’den Olay Yaratan Doğum Günü! Leopar Kombini Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2026 19:27

Ünlü şarkıcı Hadise yeni yaşını sıradan bir kutlamayla değil tam anlamıyla nostalji rüzgârı estiren bir partiyle karşıladı. 80’ler konseptini tercih eden şarkıcı hem kıyafetiyle hem eğlenceli kutlamasından paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sahne performansları kadar cesur tarzıyla da konuşulan Hadise doğum günü partisinde tercih ettiği görünümle dikkatleri üzerine çekti. Leopar desenli kıyafeti ve kabarık saçlarıyla adeta 1980’li yıllara ışınlanan şarkıcı gecenin konseptine oldukça uygun bir seçim yaptı.

Hadise’den 80’ler Esintili Parti

Yeni yaşını sevdikleriyle birlikte kutlayan Hadise partisinde 80’lerin enerjisini yansıtan detaylara yer verdi. Tek omuzlu leopar desenli kıyafetini dikkat çekici aksesuarlarla tamamlayan şarkıcı hacimli saçlarıyla da dönemin modasına göz kırptı.

Konukların da konsept için özenle hazırlandığı anlaşılan kutlamada herkes kendi tarzıyla geceye renk kattı. Hadise’nin paylaştığı kareler partinin ne kadar eğlenceli geçtiğini de gözler önüne serdi.

“Herkesin Görünümüne Ayrı Ayrı Bayıldım”

Kutlamadan fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Hadise doğum günlerinin kendisi için ne kadar özel olduğunu anlattı. Sevdikleriyle bir araya gelmekten, dans etmekten ve kahkahalar atmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten şarkıcı, bu özel günde günlük hayatın telaşını bir kenara bırakıp anın tadını çıkarmak istediğini söyledi.

Bu yılki doğum günü temasının 80’ler olduğunu hatırlatan Hadise davetlilerin hazırlıklarına da övgü yağdırdı. Herkesin büyük bir özenle hazırlandığını belirten şarkıcı konuklarının görünümlerini tek tek çok beğendiğini ifade etti.

Paylaşımını İngilizce “Happy birthday to me!” yani “İyi ki doğdum!” sözleriyle tamamlayan Hadise yeni yaşına dair mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Görünen o ki şarkıcı doğum gününde hem eğlendi hem de 80’lerin modasını yeniden yaşattı.

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