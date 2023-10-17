Advert

Yağmur Tanrısevsin, Londra Sokaklarını Salladı!

Yağmur Tanrısevsin, dikkat çekici oyunculuk yeteneğinin yanı sıra sokak modasıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Londra sokaklarında verdiği pozlarla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yağmur Tanrısevsin, Londra Sokaklarını Salladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-10-2023 23:53

Londra sokaklarına farklı bir enerji katan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, sokak modasıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle deri ceket ve mini deri elbise kombiniyle pozlar veren Tanrısevsin'in tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü isim son olarak "Kalp Yarası" dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile milyonların gönlünde taht kurmuştu. Ancak uzun bir aradan sonra "Saklı Kalsın" dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Tanrısevsin, bu süreçte Londra sokaklarındaki iddialı pozlarıyla sosyal medya gündeminde yer buldu.

Sosyal Medya Yorumlarıyla Beğeni Yağmuru

Yağmur Tanrısevsin'in bu pozları, sosyal medya kullanıcılarından da büyük ilgi gördü. Takipçilerinden "Yandı buralar", "Nazar değmesin", "Bu güzellik evreni aştı" ve "Harika görünüyorsun" gibi pek çok olumlu yorum aldı.

Yağmur Tanrısevsin Kimdir?

1990 doğumlu olan Yağmur Tanrısevsin, ilk olarak "Adını Feriha Koydum" ve "Pis Yedili" dizileriyle tanınmıştı. Ancak asıl çıkışını "Güneşi Beklerken" dizisindeki Melis karakteriyle yapmıştı. Ayrıca Amerikan yapımı "The Tragedy" adlı filmde Jennifer karakterini canlandırdı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Tanrısevsin, kariyerine oyunculuk ve seramik-cam tasarımı alanlarında devam ediyor.

Güzel oyuncunun Londra sokaklarındaki bu iddialı pozları, şüphesiz ki uzun süre konuşulacak. Yağmur Tanrısevsin'in yeni projeleri ve tarzıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Benzer Haberler
Evliya Çelebi bile ondan bahsediyor! Şifalı o meyvenin hasadı başladı Evliya Çelebi bile ondan bahsediyor! Şifalı o meyvenin hasadı başladı
Yalı Çapkını'nda Şok! Pelin Hamile Olarak Diziye Geri Mi Dönüyor? Yalı Çapkını'nda Şok! Pelin Hamile Olarak Diziye Geri Mi Dönüyor?
Çin otomobil devi Türkiye pazarına dönüyor! Ortalığı fena karıştıracak Çin otomobil devi Türkiye pazarına dönüyor! Ortalığı fena karıştıracak
18 Ekim 2023 Çarşamba Burç Yorumları 18 Ekim 2023 Çarşamba Burç Yorumları
18 Ekim 2023 Çarşamba Burç Yorumları 18 Ekim 2023 Çarşamba Burç Yorumları
Ekonomide petrole alternatif arayan Suudi Arabistan yüzünü Türkiye'ye çevirdi Ekonomide petrole alternatif arayan Suudi Arabistan yüzünü Türkiye'ye çevirdi
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
  • 17-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
  • 17-10-2023 10:04

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!
  • 16-10-2023 09:55

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!