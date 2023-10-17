Yağmur Tanrısevsin, Londra Sokaklarını Salladı!

Londra sokaklarına farklı bir enerji katan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, sokak modasıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle deri ceket ve mini deri elbise kombiniyle pozlar veren Tanrısevsin'in tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü isim son olarak "Kalp Yarası" dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile milyonların gönlünde taht kurmuştu. Ancak uzun bir aradan sonra "Saklı Kalsın" dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Tanrısevsin, bu süreçte Londra sokaklarındaki iddialı pozlarıyla sosyal medya gündeminde yer buldu.

Sosyal Medya Yorumlarıyla Beğeni Yağmuru

Yağmur Tanrısevsin'in bu pozları, sosyal medya kullanıcılarından da büyük ilgi gördü. Takipçilerinden "Yandı buralar", "Nazar değmesin", "Bu güzellik evreni aştı" ve "Harika görünüyorsun" gibi pek çok olumlu yorum aldı.

Yağmur Tanrısevsin Kimdir?

1990 doğumlu olan Yağmur Tanrısevsin, ilk olarak "Adını Feriha Koydum" ve "Pis Yedili" dizileriyle tanınmıştı. Ancak asıl çıkışını "Güneşi Beklerken" dizisindeki Melis karakteriyle yapmıştı. Ayrıca Amerikan yapımı "The Tragedy" adlı filmde Jennifer karakterini canlandırdı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Tanrısevsin, kariyerine oyunculuk ve seramik-cam tasarımı alanlarında devam ediyor.

Güzel oyuncunun Londra sokaklarındaki bu iddialı pozları, şüphesiz ki uzun süre konuşulacak. Yağmur Tanrısevsin'in yeni projeleri ve tarzıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.