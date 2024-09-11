Her zamanki şık tarzından ödün vermeyen Zuhal Olcay'ın muhteşem şarkılarına sadece sevenleri değil, yağmur da eşlik etti.

Yağmur altında Zuhal Olcay'ı izleyen sevenleri, 1 dakika bile konserden ayrılmayı düşünmeyip, Olcay'ın muhteşem şarkılarına hep birlikte eşlik ettiler. Eşlikçi sevenleriyle birlikte daha da özel bir performans sergileyen Zuhal Olcay, 2 saat sahnede kaldı; dünden bugüne hazırladığı özel repertuarına, tiyatral gücünü de ekleyip sohbetiyle de unutulmaz saatler yaşanmasına neden oldu.