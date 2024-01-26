Yağız Can Konyalı: 'Özel hayatım yok!'

Kameralardan uzak duran oyuncu Yağız Can Konyalı, Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu ile başrollerini paylaştığı 'Aşk Mevsimi' filminin galasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Oyuncu, "Hudutsuz Sevda" dizisi ve "Balina" tiyatro oyunundaki başarılarından bahsederek, "Dizi güzel ve heyecanlı gidiyor. Ekibimiz çok tatlı. Tiyatro oyunu da ses getirdi, kapalı gişe oynuyoruz" açıklamasını yaptı.

Magazin muhabirlerinin özel hayatıyla ilgili sorularına ise 32 yaşındaki oyuncu, "Her gün sette ve oyunda olduğum için özel hayatım yok" şeklinde yanıt verdi.