Yağız Can Konyalı: 'Özel hayatım yok!'

Özel hayatını sıkça gizli tutan Yağız Can Konyalı, Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu ile başrolünü paylaştığı 'Aşk Mevsimi' filminin galasında basın mensuplarıyla buluştu. Oyuncu, "Hudutsuz Sevda" dizisi ve "Balina" oyunundaki başarılarından bahsederek, özel hayatına dair sorulara ise "Her gün sette ve oyunda olduğum için özel hayatım yok" açıklamasını yaptı.

Yağız Can Konyalı: 'Özel hayatım yok!'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-01-2024 11:44

Kameralardan uzak duran oyuncu Yağız Can Konyalı, Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu ile başrollerini paylaştığı 'Aşk Mevsimi' filminin galasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Oyuncu, "Hudutsuz Sevda" dizisi ve "Balina" tiyatro oyunundaki başarılarından bahsederek, "Dizi güzel ve heyecanlı gidiyor. Ekibimiz çok tatlı. Tiyatro oyunu da ses getirdi, kapalı gişe oynuyoruz" açıklamasını yaptı.

Magazin muhabirlerinin özel hayatıyla ilgili sorularına ise 32 yaşındaki oyuncu, "Her gün sette ve oyunda olduğum için özel hayatım yok" şeklinde yanıt verdi.