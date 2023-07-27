Advert

Yabani'nin çekimleri başladı!

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, çok yakında FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak ‘”Yabani” dizisinin çekimleri başladı.

Yabani'nin çekimleri başladı!
Yayın Tarihi : 2023-07-27 15:46

KAN BAĞI MI YOKSA CAN BAĞI MI?

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatan dizi, etkileyici hikayesiyle izleyiciye “Kan bağı mı yoksa can bağı mı?” diye sorgulatacak.

Çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul’da başlayan dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Osman Alkaş yer alırken dizide ayrıca; Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem,Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler  de rol alıyor. 

Yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun’un oturduğu,  senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı ‘Yabani’ yakında FOX’ta.

Benzer Haberler
Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’dan eğlenceli bir video daha… Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’dan eğlenceli bir video daha…
Sadece 3 bölüm yayınlanan Dönence yurtdışına satıldı Sadece 3 bölüm yayınlanan Dönence yurtdışına satıldı
Ya Çok Seversen’in heyecanla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı… Ya Çok Seversen’in heyecanla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı…
Ya Çok Seversen'de şıklık yarışı… Ya Çok Seversen'de şıklık yarışı…
Ya Çok Seversen’den merak uyandıran yeni bir tanıtım yayınlandı… Ya Çok Seversen’den merak uyandıran yeni bir tanıtım yayınlandı…
Yaz Şarkısı'ndan Ali Cabbar'lı Fragman Yaz Şarkısı'ndan Ali Cabbar'lı Fragman
ÇOK OKUNANLAR
Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!
  • 24-07-2023 19:21

Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!

SSK ve Bağ Kur emeklisine kral davranış! Emekli maaşlarına seyyanen zam ayarı geldi! İşte yeni zamlı emekli maaşı tablosu
  • 25-07-2023 21:38

SSK ve Bağ Kur emeklisine kral davranış! Emekli maaşlarına seyyanen zam ayarı geldi! İşte yeni zamlı emekli maaşı tablosu

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...
  • 25-07-2023 12:53

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
  • 21-07-2023 16:28

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi