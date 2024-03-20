Yabani'den olay yaratacak fragman! "Yaman Ali mezarda!"

Kadrosunda Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Nur Fettahoğlu, Tayanç Ayaydın, Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem,Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi isimleri barındıran Yabani'nin dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde Yaman Ali vurulmuştu.

Yayınlanan yeni fragmanda ise başrol oyuncusu Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı Yaman Ali'nin öldüğüne dair görüntüler paylaşıldı. Yabani 28. Bölüm 1. Fragmanı oldukça merak uyandırdı.

Yabani dizisinin 28. bölüm 1. fragmanı, izleyicileri yeni gelişmeler için sabırsızlandırdı. Olayın nasıl gelişeceği ve diğer karakterlerin nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.





İşte Yabani 28. Bölüm 1. Fragmanı