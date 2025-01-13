"Yabani" dizisi ekranlara veda etti: Unutulmaz bir iz bıraktı

2024 yılı boyunca dizinin başrol oyuncularından Halit Özgür Sarı, Medya Takip Merkezi'nin verilerine göre yılın en popüler ikinci erkek ismi olurken, Bertan Asllani ise üçüncü sırada yer aldı. Kadın oyuncular arasında ise Simay Barlas, etkileyici performansıyla ikinci sıraya yerleşti. Dolunay Soysert ve Rojbin Erden, izleyicilerin beğenisini kazanarak sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada kendilerine yer buldu.

Dizi yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Özgün hikayesi ve güçlü oyunculuklarıyla çok konuşulan "Yabani", özellikle final bölümüyle duygusal anlara sahne oldu. İzleyiciler, sosyal medyada dizinin final sahnelerine övgüler yağdırırken, birçok kişi dizinin unutulmazlar arasında yer aldığını belirtti.

"Yabani", ekrana veda etmiş olsa da geride etkileyici sahneler ve izleyicilerin hafızalarından silinmeyecek anılar bırakarak televizyon tarihindeki yerini sağlamlaştırdı