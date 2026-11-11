Yabancı Damat'ın Nazlı'sı Nehir Erdoğan Evliliğini Neden Yanlışlık Olarak Görüyor?

Yabancı Damat dizisinin Nazlı'sı Nehir Erdoğan'ın hata olarak nitelendirdiği evliliği!

Yabancı Damat'ın Nazlı'sı Nehir Erdoğan Evliliğini Neden Yanlışlık Olarak Görüyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 10:46

Bir dönemin sevilen dizisi Yabancı Damat ile hafızalara kazınan Nehir Erdoğan, bu kez ekranlardaki performansıyla değil, özel hayatına dair açıklamalarıyla gündemde. Dizide Gaziantepli Nazlı karakterine hayat veren oyuncu, görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile iki yıl süren evliliğini yıllar sonra değerlendirdi. Erdoğan'ın geçmişine dair kullandığı ifadelerse duyanları şaşırttı. Ünlü oyuncuya göre bu evlilikte belki de en büyük yanılgı, iyi bir arkadaşlığı evliliğe dönüştürmekti.

Evlilik Kararında Aile Beklentisi de Etkili Oldu

Nehir Erdoğan ile Ahmet Sesigürgil'in yolları, 2014 yılında vizyona giren Silsile filminin setinde kesişti. Birbirlerini tanıdıktan kısa süre sonra evlilik kararı alan çift, aynı yıl nikâh masasına oturdu. Ancak birliktelikleri uzun sürmedi ve 2016 yılında yollarını ayırdılar.

Erdoğan, yıllar sonra katıldığı Saba Tümer'in programında bu kararın arka planına ilişkin dikkat çeken sözler söyledi. Oyuncu, ailesinin evlilik konusundaki beklentilerinin de kararında etkili olduğunu anlattı. Bir noktada ailesine, evlenme isteklerini yerine getireceğini söylediğini belirten Erdoğan, bu süreci mükemmeliyetçi aile beklentisini aradan çıkarmak şeklinde değerlendirdi.

"Çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlenmişiz"

Oyuncunun açıklamalarındaki en çarpıcı bölümse eski eşiyle ilişkisini nasıl tanımladığıydı. Erdoğan, Ahmet Sesigürgil'le aslında çok iyi arkadaş olmaları gerektiğini, ancak yanlışlıkla evlendiklerini söyledi. İki yıl süren evliliğini bugün geriye dönüp değerlendirdiğinde bazen evlenip evlenmediğini bile sorguladığını esprili bir dille dile getirdi.

Bu sözler geçmişte yaşanan ilişkinin bugün nasıl hatırlandığına dair farklı bir pencere açtı. Erdoğan, evlilik kurumunu başarıyla sürdürebilen insanlara büyük saygı duyduğunu da belirtti. Kendi deneyimininse kendisi için aynı şekilde sonuçlanmadığını ifade etti.

Eski Eşinin Başarılarını Görünce Evliliğini Hatırlıyor

Nehir Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çeken bir başka ayrıntı da eski eşine karşı tutumuydu. Sesigürgil'in yaptığı işleri takdir ettiğini söyleyen oyuncu, onun başarılı projelerini gördükçe geçmişteki evliliklerini hatırladığını esprili bir ifadeyle anlattı.

Erdoğan'ın bu sözleri, ayrılığın ardından eski eşine yönelik olumsuz bir yaklaşım sergilemediğini de göstermiş oldu.

 

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