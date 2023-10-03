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"Ya Çok Seversen"in yıldızı "Aile" dizisine transfer oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı "Aile" dizisi, bugün 14. bölümüyle ikinci sezonuna başlıyor.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 03-10-2023 15:43

Dizinin yeni sezonu oldukça heyecanlı bir başlangıç yapacak. Dizi, başlangıçtan beri 30 bölüm olarak planlanmıştı ve yeni sezonunda da izleyicilere soluksuz bir hikaye sunmaya devam edecek. Ayda Aksel ve Selin Şekerci gibi güçlü performanslarıyla tanınan ünlü oyuncuların kadrosuna katıldığı dizinin, yeni sezonunda bir iddialı transfer daha gerçekleşti. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı "Ya Çok Seversen" dizisinde "Meryem" karakterine hayat veren Mine Kılıç, "Aile" dizisine katıldı.

Mine Kılıç, Ay Yapım'ın 13. bölümde final yapmış olan "Ya Çok Seversen" dizisinden, yine aynı yapım şirketinin "Aile" dizisine geçti. Başarılı oyuncunun bu yeni dizide sürpriz bir rol üstleneceği biliniyor.

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