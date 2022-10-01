Wesley Sneijder'in olaylı geccesi!

Real Madrid ve Inter'in ardından bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, futbolu bıraksa da İstanbul'dan ayrılamıyor. Yolanthe Cabau'dan geçtiğimiz sene boşanan Sneijder, önceki gecce Kuruçeşme'deki bir mekanda eğlendi.





Sneijder, mekandan sabah saat 05.00’te içeride tanıştığı kadınla çıktı. Fakat çıkışta objektifleri görünce panik oldu.

Sneijder, mekan çıkışında kadın arkadaşıyla birlikte görüntü vermek istemedi.

Sneijder, kadın arkadaşını otomobile bindirirken, korumaları muhabirleri engellemeye çalıştı. Muhabirlere tepki gösteren korumayı çevredekiler uzaklaştırdı.

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