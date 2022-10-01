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Gecce Magazin Haberleri

Wesley Sneijder'in olaylı geccesi!

Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, İstanbul geccelerinde ortaya çıktı. Kadın arkadaşıyla Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken kameralara yansıyan Sneijder, görüntülenmekten rahatsız olunca korumaları muhabirlere sert tepki gösterdi.

Wesley Sneijder'in olaylı geccesi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2022 12:17

Real Madrid ve Inter'in ardından bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, futbolu bıraksa da İstanbul'dan ayrılamıyor. Yolanthe Cabau'dan geçtiğimiz sene boşanan Sneijder, önceki gecce Kuruçeşme'deki bir mekanda eğlendi.

Sneijder, mekandan sabah saat 05.00’te içeride tanıştığı kadınla çıktı. Fakat çıkışta objektifleri görünce panik oldu. 

Sneijder, mekan çıkışında kadın arkadaşıyla birlikte görüntü vermek istemedi.

Sneijder, kadın arkadaşını otomobile bindirirken, korumaları muhabirleri engellemeye çalıştı. Muhabirlere tepki gösteren korumayı çevredekiler uzaklaştırdı.

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