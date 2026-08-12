Wednesday’in Yıldızı Jenna Ortega Şaşırttı! Görenler Endişelendi

“Wednesday” yıldızı Jenna Ortega’nın son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Daha zayıf görünen oyuncunun değişimi bazı hayranlarını endişelendirdi.

Wednesday’in Yıldızı Jenna Ortega Şaşırttı! Görenler Endişelendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 18:10

“Wednesday” dizisiyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Jenna Ortega bu kez yeni bir projesiyle değil, görünümündeki değişiklikle gündeme geldi. 23 yaşındaki oyuncunun son görüntülerini görenler önceki dönemlerine göre oldukça farklı bir görünümle karşılaştı.

Ortega’nın özellikle daha zayıf görünmesi dikkat çekerken, yüz hatlarının da belirgin şekilde inceldiği görüldü. Elmacık kemiklerinin daha fazla ortaya çıkması, oyuncunun hayranlarının da gözünden kaçmadı.

Hayranları Endişelendi

Jenna Ortega’nın son görüntülerindeki değişim sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı. Bazı hayranları genç oyuncunun oldukça zayıfladığını fark ederken bazıları da sağlık durumuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Ancak burada önemli bir nokta var: Ortega’nın yaşadığı değişimin nedeni hakkında bilinen resmi bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla yalnızca fotoğraflara bakarak sağlık durumuyla ilgili kesin bir yorum yapmak mümkün değil.

Hollywood’un Aranan Yüzlerinden

Ortega aslında çok uzun zamandır kamera karşısında. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan yıldız kariyerinin ilk dönemlerinde “Iron Man 3” gibi büyük yapımlarda rol aldı. Ardından “You” dizisindeki Ellie Alves karakteriyle daha geniş bir kitle tarafından tanındı.

“The Fallout”, “X” ve “Scream” serisi gibi projelerde de rol alan Ortega, özellikle korku ve gerilim türündeki performanslarıyla dikkat çekti.

“Wednesday” ile Dünya Çapında Tanındı

Jenna Ortega’nın kariyerindeki asıl büyük çıkış ise 2022’de geldi. Tim Burton imzalı “Wednesday” dizisinde Wednesday Addams karakterine hayat veren oyuncu kısa sürede dünya çapında tanınan bir yıldız haline geldi.

Şimdi ise Ortega’nın değişen görünümü konuşuluyor. Sosyal medyada paylaşılan son görüntüler hayranlarının dikkatini çekse de oyuncunun sağlık durumuyla ilgili doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

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