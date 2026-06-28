Wednesday Setinde Korkutan Kaza! Ünlü Oyuncu Hastanede

Netflix’in büyük ilgi gören yapımlarından Wednesday dizisinin üçüncü sezon çekimleri sırasında yaşandığı öne sürülen bir kaza set dünyasını karıştırdı. İddialara göre çekimler sırasında meydana gelen talihsiz olay sonrası prodüksiyon kısa süreliğine durduruldu.

Eva Green’in Yaralandığı İleri Sürüldü

Kaza iddialarının merkezinde ünlü oyuncu Eva Green yer alıyor. “Casino Royale” filminde canlandırdığı Vesper Lynd karakteriyle tanınan Green’in Dublin yakınlarında gerçekleştirilen çekimler sırasında yaralandığı ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Olayın ardından sette büyük bir panik yaşandığı da konuşulan detaylar arasında.

İddialara göre yaşanan durumun ciddiyeti nedeniyle set ekibi hemen sağlık ekiplerine haber verdi ve oyuncuya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından Eva Green’in hastaneye götürüldüğü ve kontrol altına alındığı belirtildi.

Çekimlere Ara Verildi, Sonra Devam Edildi

Yaşanan bu gelişme sonrası dizinin çekimlerine geçici olarak ara verildi. Prodüksiyon ekibinin güvenlik kontrolleri ve gerekli değerlendirmelerin ardından çekimlere bir süre sonra yeniden başladığı ifade edildi. Yapım tarafının olası riskleri en aza indirmek için ekstra önlemler aldığı da gelen bilgiler arasında.

“Ciddi Bir Kaza” İddiası

Konuyla ilgili konuştuğu belirtilen bir kaynak yaşanan olayı “ciddi bir kaza” olarak tanımladı. Açıklamada Eva Green’in o an büyük bir acı içinde olduğu ve set ekibinin duruma hızla müdahale ettiği ifade edildi. Yapımcıların da herhangi bir riski göze almadan süreci kontrol altına aldığı aktarıldı.

Aynı kaynak oyuncunun hastanede tedavi gördüğünü ve sonrasında durumunun iyiye gittiğini de söyledi. Ancak tüm bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

Netflix ve Temsilcilerden Açıklama Bekleniyor

Şu ana kadar ne Netflix cephesinden ne de Eva Green’in temsilcilerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, iddiaların doğruluğu konusunda soru işaretlerini artırırken hayranlar da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Özellikle dizinin büyük bir hayran kitlesine sahip olması yaşanan bu iddiaları daha da gündemin üst sıralarına taşıdı. Şimdi gözler hem yapım ekibinden hem oyuncu cephesinden gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.