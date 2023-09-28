Watsons Gençlik Festivali için geri sayım başladı! Hafta sonu planları yapan festival severler, bu büyük etkinlik hakkında detayları öğrenmek istiyorlar. İşte, Watsons Gençlik Festivali 2023 hakkında tüm bilgiler: Watsons Gençlik Festivali 2023 Ne Zaman ? Watsons Festivali Nerede?

Watsons Gençlik Festivali 2023 Bilet Bilgisi: 18 Ağustos'tan bu yana devam eden bilet satışlarına katılarak festivalde yerinizi alabilirsiniz. Festival günü yanınızda elektronik veya basılı biletinizin yanı sıra vatandaşlık numaranızı da bulundurmanız gerekmekte.

Watsons Gençlik Festivali Ne Zaman ve Nerede?

Tarih: 30 Eylül 2023, Cumartesi

30 Eylül 2023, Cumartesi Saat: Öğlen 13.00 - Gece 00.00

Öğlen 13.00 - Gece 00.00 Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü

Festival, öğlen 13.00'te başlayıp gece 00.00'de sona erecek ve ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Festival Programı: Sahne Alan Sanatçılar

16:20 - Eftalya Yağcı

- Eftalya Yağcı 17:30 - Nova Norda

- Nova Norda 19.00 - Yaşlı Amca

- Yaşlı Amca 20.30 - Adamlar

- Adamlar 22.15 - MaNga

Watsons Gençlik Festivali'nde bu harika sanatçıların canlı performanslarını izlemek için planlarınızı şimdiden yapın! Herkesi bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz.