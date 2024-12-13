Wanda Nara’nın Photoshop'u abarttı! Bakın ne hale geldi?

Wanda Nara, Instagram’daki bir paylaşımıyla yine gündem oldu. Ancak bu kez güzelliğiyle değil, fazla kaçan photoshop ile takipçilerinin eleştirilerinin hedefi haline geldi.

Ünlü isim, bir fotoğrafını paylaştı ama takipçileri detayı gözden kaçırmadı. Fotoğraftaki bariz düzenlemeler sosyal medyada alay konusu oldu. Kullanıcılar, “Nara bu kim tanıyamadım!”, “Biraz az olmuş sanki” ve “Neden akıllanmıyorsun, lütfen sen photoshop yapma” gibi yorumlarla eleştirilerini dile getirdi.

Bazı takipçiler ise daha sert ifadelerle dikkat çekti: “Nara, boşuna uğraşma gerçek yüzünü de gördük,” ve “Photoshop dersi almalısın!” yorumları, paylaşıma damga vurdu.