Wanda Nara'nın ilginç bağımlılığı gündem oldu! Icardi karısı için bakın eve ne aldı

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.

Nara, geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına verdiği röportajın ikinci bölümünde dikkat çekici bir itirafta bulundu. Röportajda, Wanda Nara'nın bir bağımlılığı olduğunu ve bu bağımlılığının buz yemek olduğunu açıkladı.

Nara, "Çok az insanın bildiği bir bağımlılığım var. Buz bağımlılığı... Bunun normal olup olmadığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Icardi'nin eşine bu bağımlılığı için bir buz makinesi aldığı da ortaya çıktı. Nara, bu konuyla ilgili olarak "Çamaşır makinesinden daha büyük bir buz makinesi. Bazı insanlar bunun demir eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor, ama benim değerlerim her zaman iyiydi ve bu aşermeyi her zaman yaşadım" şeklinde konuştu.

Haberlere göre, Wanda Nara hamilelik döneminde sadece buz tüketmiş.