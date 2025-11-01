Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye Çok Sert Suçlama: "Kızlar Seni Görmek İstemiyor Artık!"

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye sorumsuz babalık suçlaması: "Kızlar seni görmek istemiyor!" Doğum günü ve okul ödemesi krizi büyüyor.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye Çok Sert Suçlama:
Yayın Tarihi : 01-11-2025 11:30

Futbol dünyasının ve magazin gündeminin olaylı çifti Mauro Icardi ile Wanda Nara, ayrılık sonrası gerilimlerini bu kez kızları Francesca ve Isabella üzerinden yaşıyor. Sık sık ihanet söylentileri ve bitmeyen tartışmalarla adlarından söz ettiren ikili, boşanmalarına rağmen sosyal medya üzerinden birbirlerine sert göndermeler yapmaya devam ediyorlar. Son olarak Wanda Nara'nın yaptığı ağır paylaşım, eski çift arasındaki gerilimi bir kez daha tırmandırdı. Nara, eski eşi Mauro Icardi'yi açıkça sorumsuz bir baba olmakla suçladı.

 

 Icardi Sorumsuz Babalıkla Suçlandı: Okul ve Doğum Günü Krizi

 

Çocukların bakımı ve sorumlulukları konusunda davalık olan ikiliden Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Icardi'nin ihmallerini detaylıca sıraladı. Nara, eski eşinin okulun talebi olan toplantıya Zoom üzerinden katılacak zamanı bile bulamadığını belirtti. Ayrıca, küçük kızı Isabella'nın doğum günü için hiçbir hediye göndermediğini iddia etti. Bu ihmallerin yanı sıra, Nara okulun ve sağlık sigortası kuruluşu OSDE'nin ödemelerini yapmadığını da ekledi. 

Wanda Nara, paylaşımında şu ifadeyi kullandı: "Kızlarına zaman ayıramayan birine bunu kim iletecek?" Nara, çocuklarından kendi yokluğunda hiçbir şeyi eksik etmediğini vurguladı. Bunu sadece Icardi'nin kızlarını almaya para harcamak istediğinde hatırlaması için söylediğini belirtti.

 

 "Kızlar Artık Seni Görmek İstemiyor" İddiası Şoke Etti

 

Nara'nın iddiaları daha da ileri gitti. Isabella'ya telefonu üzerinden İtalya'da biriyle olduğunu söyleyerek gününü mahvetmek istediğini söyledi. Bu durumun, Icardi'yi daha iyi bir insan veya daha iyi bir baba yapmadığını vurguladı. Wanda Nara, kızlarının kendisini görmek ya da konuşmak istemediği hâlde zorla görüştürdüğünü de itiraf etti.

Özellikle Isabella'nın 27 Ekim'deki doğum gününde yaşananlar, gerilimin zirveye çıktığı an oldu. Nara, o gün Isabella'nın mutlu olması için elinden geleni yaptığını ancak Icardi'nin bir telefonla gününü mahvettiğini iddia etti. Nara son olarak, "Kızlar artık seni görmek istemiyor; Francesca'ya doğum gününde yaptıkların, hediye göndermemen ve şimdi Isi'de yaşananlar yüzünden," diyerek sert bir mesaj verdi. Nara, eski eşine son söz olarak, "Umarım artık kimsenin seni görmek istememesinin nedenini sorgulamazsın," dedi.

