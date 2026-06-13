Oyuncu Tolga Güleç ve Spiker Öykü Cengiz Dünyaevine Girdi!

Bir süredir gözlerden uzak bir ilişki sürdüren ünlü oyuncu Tolga Güleç ile spiker Öykü Cengiz, hayatlarını birleştirdi. Çiftin mutlu günü sosyal medyaya yansıdı.

Oyuncu Tolga Güleç ve Spiker Öykü Cengiz Dünyaevine Girdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2026 21:34

Ekranların sevilen oyuncusu Tolga Güleç bir süredir beraberlik yaşadığı spiker Öykü Cengiz ile dünyaevine girdi. Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift düzenledikleri sade ama şık bir törenle evlendi. 

Nişandan Nikaha Uzanan Yol

Tolga Güleç ve Öykü Cengiz evlilik yolundaki ilk önemli adımı geçtiğimiz yıl atmıştı. Çift 4 Temmuz 2025'te Bodrum'da aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanarak evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu. Ancak bu süreç boyunca bazı zorluklar da yaşamışlardı. Geçtiğimiz yılın kasım ayında haklarında ayrılık iddiaları ortaya atılsa da Tolga Güleç bu söylentilere jet hızında yanıt vererek iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve beraberliklerinin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtmişti.

Mutluluk Pozları Sosyal Medyaya Düştü

Düğün törenine katılan yakın dostları çiftin en özel anlarını ölümsüzleştirdi. Paylaşılan fotoğraflarda ikilinin oldukça heyecanlı olduğu görülürken arkadaşları da bu anları kişisel sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Birçok hayranı ünlü çifte "Ömür boyu mutluluklar" mesajları göndererek desteklerini dile getirdi. Tolga Güleç ve Öykü Cengiz'in nikah sonrası balayı için nasıl bir rota izleyeceğiyse henüz merak konusu.

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