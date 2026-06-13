Taşacak Bu Deniz'in Yıldızı Ava Yaman Baskıcı Baba İddialarına Yanıt Verdi!

Son dönemin yükselen yıldızlarından Ava Yaman sert tartışmaların merkezinde yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu son zamanlarda sadece yeteneğiyle değil kıyafet tercihleri, aile yaşantısı ve hatta çalışma arkadaşlarına hitap şekliyle gündeme geliyor.

"Sadeliğim Neden Sorun Oldu?"

Tartışmaların fitili mart ayındaki bir iftar davetinde genç oyuncunun tercih ettiği sade kıyafetle ateşlendi. Sosyal medyada "Özensiz mi, doğal mı?" başlığıyla Yaman'ı hedef gösteren yorumlar yapılmaya başlandı. Yaman'a meslektaşlarından destek geldi. Bestemsu Özdemir ve Özge Ulusoy gibi isimler gençlerin magazin estetiğine zorlanmaması gerektiğini vurgulayarak Yaman'ın tarzını savundu. Eleştirilere yanıt veren Ava Yaman ise özgürlük vurgusu yaparak "Ben isterim ki oyunculuğumla ve sesimle ilgili yorumlar yapılsın. Özgürlük var deniliyor, bu da benim özgürlüğüm değil mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Baskıcı Baba" İddialarına Yanıt

Tartışmaların bir diğer ayağındaya Yaman'ın menajerliğini üstlenen babası Ali Reşat Yaman yer alıyor. Muhabirlerin sorularını yanıtlamasına engel olduğu gerekçesiyle "baskıcı baba" etiketiyle yaftaladığı Ali Reşat Yaman’la ilgili açıklama yapan genç oyuncu babasını bir kontrol mekanizması olarak değil, oyunculuk ve müzik yolculuğunda kendisine rehberlik eden bir figür olarak gördüğünü söyledi. Ava Yaman set arkadaşlarına "abi" veya "abla" diye hitap etmesinin bile eleştiri konusu olmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Geçmişi Linç Malzemesi mi?

Genç oyuncunun geçmişteki sosyal medya paylaşımlarının "dosya" halinde açılması ve silinen gönderilerin masaya yatırılması Ava Yaman’ı dijital bir kıskaca aldı. İsmine atıfta bulunarak Farsçadaki "ses, seda, melodi" anlamına uygun bir şekilde sadece yetenekleriyle konuşulmak istediğini belirten Yaman magazin dünyasının "parlatılmış genç kadın" imajıyla çatışıyor. Görünen o ki sektörün beklediği romantik ve kusursuz profili çizmediği sürece Ava Yaman'ın oyunculuğu yerine magazinel detaylar masada kalmaya devam edecek.